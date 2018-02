Tot acht maanden cel voor klappen 28 februari 2018

Twee mannen uit Spiere-Helkijn en een vrijwillig brandweerman uit Estaimpuis zijn veroordeeld tot celstraffen van vier tot acht maanden en elk een boete van 600 euro omdat ze een man in elkaar timmerden die met zijn vrouw op weg was naar een restaurant om er hun huwelijksverjaardag te vieren.





Bijna op hun bestemming moesten Cédric B. en zijn echtgenote op 28 mei 2016 noodgedwongen stoppen omdat de weg versperd was. Billy L. (36) en François G. (31) uit Spiere-Helkijn waren met hun wagen gestopt om een praatje te maken met een kennis die uit de andere richting kwam. Cédric B. draaide zijn raampje open en riep dat ze aan de kant moesten. Toen dat niet snel genoeg gebeurde, haalde hij z'n voorligger aan de rechterkant in. Daarbij schampte hij tegen het voertuig. De vrienden die een babbeltje sloegen, stapten uit en vielen Cédric B. aan. Francois G. kon door vorige veroordelingen niet meer op gratie van de rechter rekenen. Hij liep met acht maanden effectieve celstraf en een effectieve boete van 600 euro dan ook de zwaarste straf op.





De twee anderen kregen (deels) voorwaardelijke celstraffen van vier tot acht maanden en elk ook een boete van 600 euro. Aan het slachtoffer moeten ze ruim 5.400 euro schadevergoeding betalen.





