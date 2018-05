Topzwemmers showen mode in zwembad 05 mei 2018

02u30 0

De kuip van het gerestaureerde openluchtzwembad in Spiere vormt op zaterdag 5 mei het decor voor een opmerkelijk defilé. Tien zwemmers uit de regio, met olympiërs Fanny Lecluyse en Emmanuel Vanluchene, showen er de nieuwe collectie badpakken van Sport Lauwers in Lauwe. Het project is uitgewerkt door studentes Nora Naessens (23) uit Anzegem en Alexia Aelvoet (23) uit Dottenijs. De deuren van het gewezen openluchtbad, het adres is de Oudenaardseweg 66, openen om 19 uur. De toegang is gratis. Er wordt ook voor hapjes en drankjes gezorgd, en na de modeshow volgt een dj-set. (LPS)