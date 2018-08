Team+ : "Lijst Burgemeester is oudste van ons land" 17 augustus 2018

02u32 0 Spiere-Helkijn De uitdagers van Team+, die de macht van Dirk Walraet (74) in Spiere-Helkijn willen breken, zijn niet onder de indruk van de kandidaten op de Lijst Burgemeester (LB).

"Het is geen synoniem van verjonging en vernieuwing. LB moet met een meerderheid van 60-plussers zowat de oudste lijst van ons land zijn", klinkt het. "Team+ heeft de ambitie om wél een nieuwe generatie en mensen die actief zijn in lokale verenigingen te lanceren. We hebben verder vier ervaren kandidaten (schepen Rik Vandevenne, gemeenteraads- en OCMW-raadslid Gerda Van Den Driessche en OCMW-raadsleden Sylvie Delcour en Patricia Deldaele, nvdr.) die LB verlieten omdat ze zich niet kunnen vinden met de huidige gang van zaken daar. Bovendien komt de helft van Team+ uit een Franstalige thuis, omdat we nauwe banden willen onderhouden met Vlaamse én Waalse buurgemeentes en -steden en de faciliteiten in Spiere-Helkijn willen respecteren."





(LPS)