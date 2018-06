Team+ gaat voor sjerp van burgemeester 07 juni 2018

02u42 0 Spiere-Helkijn De nieuwe politieke beweging Team+ wil burgemeester Dirk Walraet (73) van zijn troon stoten en de macht grijpen in Spiere-Helkijn.

"Het is tijd voor vernieuwing; er zit sleet op zijn formule", zegt gemeenteraadslid Vincent Devos (46), die met zijn partij Aspirant opgaat in Team+ en lijsttrekker is. Lijstduwer is schepen Rik Vandevenne (64). "Er is te weinig aandacht voor jeugd en er zijn te veel projecten waar er weer schot in de zaak moet komen zoals de vernieuwing van het Robecijnplein in Spiere", zegt Vandevenne. "Wie er burgemeester wordt, indien Team+ wint? Dat beslissen we intern. Ik stel nu vooral mijn ervaring ter beschikking."





Groot nieuws

De andere kandidaten zijn gemeenteraads- en OCMW-raadslid Gerda Van Den Driessche (59) op twee, voorzitter van natuurvereniging De Maretak Joris Blontrock (44) op drie, notaris en OCMW-raadslid Sylvie Delcour (41) op vier, general manager van sportwagens Maserati in Gent Mathias Goos (40) op vijf, cultuurraadvoorzitter Judith Delaere (43) op zes, sportraadvoorzitter Johan Wyckaert (49) op zeven, OCMW-raadslid Patricia Deldaele (46) op acht, studente Manon Devos (20) op negen en werknemer van restaurant La Descente du Pont Dirk Doutreluigne (58) op tien. Dirk Walraet? "Ik bestudeer de zaak. Er volgt groot nieuws", reageert de burgemeester, al 30 jaar aan de macht, mysterieus.





(LPS)