Team+ daagt burgemeester Walraet uit 24 mei 2018

02u39 0 Spiere-Helkijn Komen er spannende gemeenteraadsverkiezingen in Spiere-Helkijn? Team+ daagt Dirk Walraet (73) en zijn Lijst Burgemeester uit. Team+ vist zelfs in de vijver van Lijst Burgemeester.

Zo zouden schepen Rik Vandevenne en gemeenteraadslid Gerda Van Den Driessche naar Team+ overstappen.





"Ik ben Team+ genegen", reageert Rik Vandevenne. Ook de voorzitters van de milieu-, sport- en cultuurraad zouden opkomen bij Team+. Lijsttrekker zou Joris Blontrock zijn. De lijst van Team+ wordt binnenkort bekendgemaakt. "Het is een goed uitgebalanceerde ploeg met nieuwe gezichten en kandidaten met politieke ervaring", zegt woordvoerder Mathias Goos. "We willen besturen. Onze speerpunten zijn verkeersveiligheid en mobiliteit, zorg voor ieders toekomst, een beter landelijk Spiere-Helkijn en een nieuw en open beleid. We gaan voor inspraak en communicatie met de bevolking. Ook de financiële toekomst van onze gemeente is belangrijk", aldus Goos, die zelf niet op de lijst komt. "Team+ is een zielig clubje van jaloerse postjesjagers", haalt Walraet uit. "Ik laat er mijn slaap niet voor. Ik weet wat ik al gedaan heb voor Spiere-Helkijn. Denken we maar aan de komst van de industriezone IJzeren Bareel, de nieuwe dorpskern van Helkijn, het Nieuw Centrum in Spiere, lagere belastingen enzovoort. Dat de beste mag winnen." (LPS)