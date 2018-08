Team Burgemeester: "Te veel geld naar zwembad" 11 augustus 2018

Als Team Burgemeester na de gemeenteraadsverkiezingen aan zet is, wil lijsttrekker Dirk Walraet (74) enkele dossiers die al veel te lang aanslepen oplossen. Vooral het dossier van het beschermde, gewezen openluchtzwembad aan de monding van de Spierebeek in de Schelde is een delicaat onderwerp. "De gemeente investeerde sinds 2005 al 871.000 euro in de renovatie van het vroegere zwembad. Dat was veel te veel, want er zijn geen resultaten en er is geen onmiddellijk doel", zegt Dirk Walraet, die met die uitspraak uithaalt naar schepen Rik Vandevenne, die naar Team+ overliep. Want het zwembaddossier ligt Vandevenne al jaren nauw aan het hart. "We willen de site in concessie aanbieden en er voor een duurzame bestemming zorgen", aldus Walraet. De geschiedenis van het zwembad gaat terug tot 1938, toen de federale overheid een experimenteel waterzuiveringsstation liet bouwen. Later werd de site aan de familie Samain-Lenoir overgedragen. Die familie liet het voormalige waterzuiveringsstation tot openluchtbad ombouwen. Het zwembad was open van de Tweede Wereldoorlog tot 1956. (LPS)