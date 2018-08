Sportraad organiseert vijfde Fun Run aan Nieuw Centrum 07 augustus 2018

De sportraad van Spiere-Helkijn organiseert op 25 augustus de vijfde 'Fun Run'. Plaats van afspraak is het Nieuw Centrum op de Oudenaardseweg 71. De Kids Run start om 16.45 uur, de Fun Run zelf om 17.30 uur, deelnemen kost zes euro. Per twee kilometer krijg je een La Chouffe. Wie liever voor frisdrank loopt, krijgt een frisdrank per kilometer. De meest ludiek verklede loper krijgt ook een prijs. Meer info op www.spiere-helkijn.be. (JME)