Schepen Vandevenne stopt na 30 jaar met politiek

20 december 2018

Schepen Rik Vandevenne (64) – hij stapte in mei over van Lijst Burgemeester naar TeAm+, maar die laatste partij kwam net niet aan de macht in Spiere-Helkijn – stopt met politiek in de faciliteitengemeente. Pijnlijk moment op de gemeenteraad woensdagavond, waar burgemeester Dirk Walraet (74) Rik Vandevenne straal negeerde.

“Kleintjes van de burgemeester, hij had galant afscheid kunnen nemen, want Rik Vandevenne verzette jarenlang bergen werk”, klonk het achteraf in de wandelgangen. “Ik stop omdat ik aan TeAm+ beloofd heb om jongere mensen kansen te geven”, zegt Vandevenne. Zijn mandaat als gemeenteraadslid in de legislatuur 2019-2024 gaat nu naar voorzitter van natuurvereniging De Maretak Joris Blontrock (44). “Ik hoop dat het gemeentebestuur meer zal luisteren naar (jongere) mensen, want met zes tegen vijf zetels winnen is heel wat anders dan de tien tegen één zetel van 2012”, vervolgt Rik Vandevenne. “Er moet meer openheid komen, naar de bevolking toe. Waarom Dirk Walraet het toch haalde? Wellicht omdat de oudere inwoners niet graag verandering willen.”

Verrader

Rik Vandevenne was, met een kleine onderbreking, twaalf jaar gemeenteraadslid en achttien jaar schepen. “Natuurlijk heb ik het woord niet genomen op de gemeenteraad”, reageert Dirk Walraet. “Waarom zou ik? Ik heb hem achttien jaar vertrouwd om dan een dolk in mijn rug te krijgen. Ik kan geen ‘merci’ zeggen tegen zo’n verrader”, haalt Walraet uit. “De waarheid is dat ik vernieuwing wou in het bestuur van Lijst Burgemeester”, zegt Vandevenne. “Want er waren met Walraet en ikzelf maar twee mensen die het beleid echt droegen, samen met Roland Rigole voor het OCMW. Ik vond het onhoudbaar om verder te blijven doen met zo’n beperkte groep. Omdat ik voelde dat er niet naar mij geluisterd werd, trok ik mijn conclusies en stapte ik op”, aldus Rik Vandevenne. Eén zaak is zeker: tussen Dirk Walraet en Rik Vandevenne komt het nooit meer goed.