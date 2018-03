Schelde krijgt nieuwe stuw 29 maart 2018

Een verouderde stuw uit 1922 op de Schelde, aan de Sluisweg, wijkt voor een nieuw exemplaar. Het bevindt zich in Hérinnes, deelgemeente van het Waalse Pecq. De voorbereidende werken zijn gestart.





Het project van de Waalse overheid van 13 miljoen euro omvat het graven van een kanaal voor bijna 50.000 kubieke meter aarde, het bouwen van een nieuwe stuw met hydraulische kleppen van telkens 18 ton en de installatie van een waterkrachtcentrale met een capaciteit van 1.000 Megawatt uur (MWh) per jaar. De werken worden vanuit het gewezen en gerestaureerde openluchtzwembad in Spiere gecoördineerd. Aannemer Artes Depret en het Service Public de Wallonie (SPW) huren er tijdelijk kantoren, bij de faciliteitengemeente Spiere-Helkijn. De hinder is beperkt tijdens de werken, die wel drie jaar duren. Omdat de aan- en afvoer van materialen vooral via het water gebeurt. Het jaagpad langs de Schelde sluit deels, maar fietsers en wandelaars kunnen toch passeren dankzij de aanleg van een tijdlijk pad. Schepen van Toerisme Rik Vandevenne (LB) bekwam dat het jaagpad na de werken wordt heraangelegd. Zo wordt het eenvoudiger om de oversteek te maken van de ene naar de andere oever, terwijl het gewezen zwembad en de nieuwe stuw met elkaar 'verbonden' worden door een lint van zit- en picknickbanken. (LPS)