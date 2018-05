Op de catwalk in oude badkuip 07 mei 2018

02u31 0 Spiere-Helkijn Twee studenten hebben zaterdag tien modellen gestrikt voor een originele modeshow in de kuip van het oude zwembad van Spiere-Helkijn.

"Voor mijn masterproef heb ik me op publieke ruimte gefocust. Als zwemmer kwam ik uit op de oude badkuip. Het was niet moeilijk om zwemmers te strikken voor een defilé. Belgische topzwemmer Emmanuel Vanluchene zwemt in dezelfde zwemclub en Fanny Lecluyse is dan weer een goede vriendin", vertelt Nora Naessens uit Anzegem, studente interieurarchitectuur.





Nora lokte samen met Alexia Aelvoet driehonderd mensen naar de badkuip. Aelvoet studeert sportmanagement en deed stage in Spiere-Helkijn. Zo kwamen beide studentes in contact met elkaar.





Tijdens de modeshow werd de nieuwe collectie van Sport Lauwers uit Lauwe getoond. (XCR)