Ondernemer bedwingt ook Mount Everest 23 mei 2018

Koen Wittevrongel (53) uit Spiere bedwong in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 mei de Mount Everest, met 8.848 meter de hoogste berg van de wereld. De ondernemer is de eerste West-Vlaming en de zevende Belg die de zeven meest begeerde toppen, de Seven Summits, met succes beklom.

Zijn vrouw Lieve Glorieux kreeg rond middernacht een verlossend telefoontje. "Hij vertelde dat hij op de top stond en was heel emotioneel", zegt Lieve. "De vermoeidheid speelde hem parten en iedere stap voelde op de duur als een verschrikkelijke inspanning, maar grote problemen bleven uit." De zaakvoerder van TPM - een in winkel- , bureel- en particuliere wooninrichting gespecialiseerd bedrijf - deed de Seven Summits met de hulp van teams en fondsen. Het begon in juli 2012 met de Elbroes in de Grote Kaukasus in Rusland, met 5.642 meter de hoogste berg van Europa. In februari 2013 volgde de Kilimanjaro in Tanzania, met 5.895 meter de hoogste van Afrika. De derde, in november 2013, was de Carstenszpyramide in Indonesië, met 4.884 meter de hoogste berg van Oceanië. De vierde, in januari 2015, was de Vinsonberg, met 4.892 meter de hoogste op Antarctica. De Denali in Alaska, met 6.190 meter de hoogste van Noord-Amerika, volgde in mei 2016. De zesde, in februari 2017, was de Aconcagua in Argentinië, met 6.962 meter de hoogste van Zuid-Amerika. En nu lukte de laatste klim, van de Mount Everest. Wittevrongel vertrok begin april naar Tibet en beklom na voorbereidingen de noord-oostgraat of Malloryroute. (LPS)