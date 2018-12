Nieuw: belasting op commerciële drukwerken Peter Lanssens

20 december 2018

11u34 0

De faciliteitengemeente Spiere-Helkijn voert vanaf 2019 een belasting op ‘de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten’ in. “Het gaat over commerciële drukwerken, zoals reclame van de supermarkt Aldi om maar een voorbeeld te geven”, zegt burgemeester Dirk Walraet (LB 2018). De belasting omvat 0,06 euro per verspreid exemplaar én een aangifteplicht vanaf januari. Unizo is niet pro, terwijl oppositiepartij TeAm+ zich afvraagt hoe breed de belasting zal toegepast worden. “Ik herhaal: het gaat enkel over commerciële drukwerken. Het gaat niét over andere zaken zoals bijvoorbeeld rouwbrieven of campagnemateriaal van politieke partijen. Doe toch eens normaal. We gaan het correct toepassen, zoals ook in aanpalende gemeenten gebeurt”, aldus Walraet. De opcentiemen (1.400) op de onroerende voorheffing en de personenbelasting (7 procent) wijzigen niet in de gemeente.