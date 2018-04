Na twee jaar kan er weer gevoetbald worden in dorp 20 april 2018

02u42 0 Spiere-Helkijn De faciliteitengemeente Spiere-Helkijn krijgt twee jaar na het ter ziele gaan van FC Helkijn weer een eerste ploeg. Die vanaf volgend seizoen in vierde provinciale aantreedt onder de kleuren, het stamnummer en de naam van Jong Helkijn.

"We starten met een budget van 10.000 euro en laten de kapotte verlichting aan het voetbalveld in Helkijn herstellen en vernieuwen", zegt burgemeester Dirk Walraet (LB).





De heropstart van een eerste elftal is nodig om te voorkomen dat oudere jeugdspelers Spiere-Helkijn verlaten.





Open boekhouding

De nieuwe vereniging is opgericht door voorzitter Eli De Frene, vicevoorzitter Kevin Vanwynsberghe, secretaris Tom Deldaele en bestuurslid Marc Vancraeynest.





De vereniging belooft een open boekhouding te hanteren en zal nauw samenwerken met de al bestaande vereniging van het jeugdbestuur, waar Rik Vandenbroucke voorzitter is. De hoofdcoach van het eerste elftal, hij kan nu al in een vijver met 38 spelers vissen, is Toon Bellemans.





Eigen jeugd

"We hopen volgend seizoen vooral mooi voetbal te brengen", stelt Bellemans. "We laten onze eigen jeugd in het eerste elftal spelen, aangevuld met spelers uit de regio. We rekenen op een goeie ambiance met de supporters."





De nieuwe vereniging zoekt nog sponsors en vrijwilligers, om de werking te versterken. Spelers met interesse, kunnen zich melden door te mailen naar vcn@skynet.be. (LPS)