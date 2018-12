Ingrijpende heraanleg gewestwegen op til Peter Lanssens

20 december 2018

Afscheidnemend schepen Rik Vandevenne, hij stapte in mei over van LB naar TeAm+ en zet nu zijn politieke carrière stop, blijft zich achter de schermen inzetten voor de heraanleg van de gewestwegen in Spiere-Helkijn. “Ik heb dat aan buurtbewoners beloofd. De wegen zijn kapotgereden en er zijn problemen zoals overdreven snelheid en te veel zwaar verkeer”, stelt Vandevenne. Burgemeester Dirk Walraet (LB 2018) sust. “Het agentschap wegen en verkeer maakt 2 miljoen euro vrij om onze gewestwegen, gespreid over twee jaar, gefaseerd heraan te leggen. Het worden zeer ingrijpende werken in 2019 en 2020. De details lichten we later toe. We gaan in het voorjaar van 2019 een infovergadering organiseren, voor de bevolking”, aldus Walraet. De grote lijnen zijn al bekend. Zo krijgt in 2019 de gewestweg N50 een heraanleg, tussen kruispunt Ijzeren Bareel en de grens met Henegouwen. In 2020 wordt de N353 tussen het centrum van Spiere en de grens met Bossuit opgeknapt. Ook voorzien: de heraanleg van de N512 tussen café Belle Vue en de aansluiting op de N353 in Spiere en de gedeeltelijke heraanleg van de Kasteeldreef in Helkijn. Wordt vervolgd.