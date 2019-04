Hondenspeelweide maakt meteen 15 viervoeters blij Joyce Mesdag

05 april 2019

19u50 0 Spiere-Helkijn In Spiere-Helkijn werd vrijdag de gloednieuwe hondenspeelweide in gebruik genomen. Het ravotparadijs voor honden kreeg een plekje achter het voetbalveld achteraan in het Nieuw Centrum.

“Er was al een tijdje vraag naar een plaats waar baasjes hun honden eens los konden laten lopen”, zegt Dirk Walraet, burgemeester. “Dit was een verloren hoekje, waar al een groot deel van omheind was. Door een paar stukjes omheining bij te plaatsen, wat dus een minimale investering betekent, kunnen we de honden en hun baasjes nu eindelijk zo’n plek bieden.”

Cadeautje

Zo'n 15-tal honden en hun baasjes kwamen de speelweide mee openen. Er was voor alle viervoeters een cadeautje voorzien: een doosje waarin je hondenpoepzakjes kan bewaren. Meteen ook een subtiele tip naar de baasjes om de zone netjes te houden.