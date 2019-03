Homejackers roven 120.000 euro en waardevolle familiestukken bij baron in Spiere: “We hebben gevochten als leeuwen, ik dacht dat ons laatste uur geslagen was” Alexander Haezebrouck

18u11 0 Spiere-Helkijn Drie homejackers hebben zaterdagavond baron Nicolas del Fosse et d’Espierres (55), zijn echtgenote en zijn 82-jarige moeder overvallen in zijn woning langs de Pijpestraat in Spiere-Helkijn. Ze dreigden ermee de barones te vermoorden en de baron in zijn been te schieten. “Ze waren volledig in het zwart, met bivakmutsen en een pistool”, vertelt de baron.

“Samen met mijn echtgenote en mijn moeder waren we rustig naar de televisie aan het kijken toen we omstreeks 22 uur plots lawaai hoorden”, vertelt baron Nicolas del Fosse et d’Espierres van Spiere (55). “Enkele seconden later stonden drie gemaskerde mannen volledig in het zwart gekleed met een pistool in onze woonkamer. In het Frans riepen ze dat ze wisten dat er geld was en vroegen ze waar de koffers lagen. We zeiden eerst dat er niets lag, maar hardhandig met enkele slagen sleurden ze ons mee naar de kelder. Ze hielden een schroevendraaier tegen de slagader van mijn vrouw. Tegen mij zeiden ze dat ze me in de benen gingen schieten, dan zou ik het geld wel overhandigen. Uit schrik en om onze levens te redden gaf ik een koffertje met 100.000 euro cash geld van mijn broer. Ook mijn echtgenote gaf de kassa’s van haar winkel beneden, daarin staken enkele tienduizenden euro’s.”

Zilverwerk

De homejackers staken ook zo’n 15 waardevolle gouden familiestukken uit de jaren 1700 stammen, stukken die werden meegenomen toen de familie het kasteel waar Nicolas opgroeide verkocht. “Die stukken zijn zo goed als onbetaalbaar, ook vele stukken zilverwerk namen ze mee. Op een gegeven moment leken ze weg te gaan, maar plots kwamen ze terug. Toen zijn we allebei beginnen vechten met de homejackers. Mijn echtgenote beneden en ik boven in de keuken. Op een bepaald moment ging de trekker af tijdens de schermutseling in mijn richting, maar er kwam geen kogel uit. Na dat moment werd ik compleet gek. Ik ben hem beginnen slaan en riep naar mijn vrouw om het jachtgeweer te proberen halen. Op een bepaald moment scheelde het niet veel of we konden hem van de balustrade enkele meters naar beneden gooiden. Dat lukte niet, maar de daders liepen nadien wel te voet weg. We hebben gevochten als leeuwen, ik dacht echt dat ons laatste uur geslagen had.”

Werden daders getipt ?

Volgens baron Nicolas del Fosse et d’Espierres en zijn echtgenote barones Cathy Volpe (53) kan het niet anders dan dat iemand de daders getipt heeft. “Mijn vader is twee maanden geleden gestorven”, vertelt de baron. “Vrijdag zaten we samen met mijn broer en twee zussen om bepaalde stukken te verdelen zoals meubels, maar ook geld. Dat is de reden dat er zo’n som van mijn broer bij mij thuis lag, anders ligt dat hier nooit. Dat is ook de reden waarom mijn moeder die in Koksijde woont, net nu kwam logeren. De enige die van de verdeling wisten waren ik, mijn echtgenote, mijn moeder, broer en zussen. De daders wisten ook te veel details, ze riepen een som waarvan ze dachten dat dat hier lag. Dat heeft ooit inderdaad op een bankrekening gestaan, maar heeft hier nooit gelegen. Ze wisten ook te veel details over ons en het huis dat een doolhof is dat het geen toeval kan zijn. Aan elkaar gaven ze ook de opdracht om mijn moeder geen pijn te doen. Zij heeft het trauma van haar leven opgelopen. Ze zijn er ook met haar handbagage op wieltjes vandoor gegaan. Daarin staken heel juwelen die ze door de jaren van mijn vader heeft gekregen en hebben voor haar een heel grote emotionele waarde. Misschien hebben ze die koffer wel ergens weggegooid? Mocht iemand die handbagage vinden en zo eerlijk zijn om die terug te geven, we zouden hem eeuwig dankbaar zijn.” De parket onderzoekt de zaak maar van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.