Gratis rechtshulp in gemeentehuis 02u27 0

Het OCMW in faciliteitengemeente Spiere-Helkijn breidt vanaf deze maand haar dienstverlening uit met gratis rechtshulp. Wie juridische kopzorgen heeft, weet nu vaak niet waar aan te kloppen. Voor vragen of problemen rond bijvoorbeeld onderhoudsgeld, erfenisrecht, huurproblemen en loonbeslag kan je nu elke derde dinsdag van de maand zonder afspraak in het gemeentehuis op het Nieuw Centrum in Spiere terecht. Dat is telkens van 14 tot 15.30 uur. De eerste keer is op dinsdag 16 januari. Een juriste geeft er informatie en advies en verwijst indien nodig naar gespecialiseerde diensten door zoals een advocaat, een notaris of een vakbond. (LPS)