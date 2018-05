Gestolen auto uit Spierebeek gehaald 23 mei 2018

02u37 0

In de Spierebeek langs de Oudenaardseweg haalde de brandweer gistermorgen omstreeks 9.45 uur een auto uit het water. Een arbeider die aan de slag was op een werf in de buurt merkte plots dat de laadklep van de koffer van een auto boven het water uitstak. Hij verwittigde meteen de hulpdiensten. Ook een duikteam kwam ter plaatse. Er bleek niemand meer in de auto te zitten, ook de nummerplaten waren van de Hyundai gehaald. Vermoedelijk werd de auto, die enkele maanden geleden gestolen werd, bewust gedumpt in de Spierebeek.





(AHK)