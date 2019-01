Gemeenteraad geïnstalleerd: geen vijandigheid tussen Lijst Burgemeester 2018 en TeAm+ Peter Lanssens

02 januari 2019

21u03 0 Spiere-Helkijn De gemeenteraad van Spiere-Helkijn is geïnstalleerd. Lijst Burgemeester 2018 van Dirk Walraet haalde het tijdens de verkiezingen met zes van de vijf zetels. Het was in de faciliteitengemeente nog nooit zo spannend. Toch was er geen vijandigheid tussen meerderheid en oppositie.

De installatie verliep sereen woensdagavond, iedereen kreeg applaus van de zowat honderd aanwezigen. Dirk Walraet (LB 18) blijft burgemeester en is ook gemeenteraadsvoorzitter. Schepenen zijn Roger Deldaele (LB 18) en Conny Seynaeve (LB 18). De andere gemeenteraadsleden voor LB 18 zijn Willy Glorieux, Christine Delaplace (zij worden respectievelijk ook elk drie jaar toegevoegd schepen voor Sociale Zaken, red.) en Nicolas Debonnet. De raadsleden voor TeAm+ zijn Joris Blontrock, Patricia Deldaele, Vincent Devos, Mathias Goos en Gerda Van Den Driessche. TeAm+ zit niet in zak en as. “We gaan er de komende zes jaar voor”, zegt Vincent Devos. “We houden de vinger aan de pols, zeker wat het financieel beleid van onze gemeente betreft.”