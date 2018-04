Gemeente koopt gewezen manege 23 april 2018

04u32 0

De faciliteitengemeente Spiere-Helkijn heeft voor zeshonderdduizend euro de gewezen manege op de Oudenaardseweg 18 gekocht. De technische dienst, die nu uit zijn voegen barst naast het containerpark in de Oudenaardseweg 71, verhuist naar een loods van de vroegere manege.





"Er is ook een appartement, dat we nu als crisisflat zullen gebruiken voor mensen in nood en vluchtelingen", vertelt burgemeester Dirk Walraet (LB).





"De vroegere cafetaria van de manege wordt een vergaderzaal voor verenigingen. Alles is gebruiksklaar. Er zijn alleen nog wat opknapwerken nodig. Zo krijgt de loods na de zomer een betonvloer om er de wagens en het materiaal van de technische dienst te kunnen plaatsen. Achteraan de gewezen manege liggen duizenden vierkante meter grond die we als bos zullen aanplanten, zodat Spiere meer groen krijgt. De aankoopprijs van zeshonderdduizend euro is zeker te verantwoorden. Een nieuwe loods zetten zou veel meer geld kosten. En we krijgen er voor niets een flat en vergaderzaal bij. Het is een goeie deal." (LPS)