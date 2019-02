European Spinning Group wint Henry van de Velde Award voor ecodesign dankzij duurzame jeansbroek Maxime Petit

04 februari 2019

De Henry van de Velde Awards zijn de meest prestigieuze designprijzen van België en van de twaalf uitgereikte awards gingen er maar liefst acht naar West-Vlaanderen. De European Spinning Group uit Spiere-Helkijn werd gelauwerd in de categorie ecodesign voor de productie van duurzame HNST-jeansbroeken.

De Henry Van de velde Awards zetten jaarlijks de uitzonderlijke nieuwe designproducten in de verf. Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne noemt het West-Vlaams succes geen toeval. “Designregio Kortrijk etaleert al bijna 15 jaar de creativiteit in Zuid-West-Vlaanderen. Als lid van het UNESCO Creative Cities Network kan designregio Kortrijk die creativiteit niet alleen in Vlaanderen maar ook wereldwijd op de kaart zetten. Hoewel we één van de kleinste steden zijn in het netwerk, behoren we tot de absolute wereldtop. Howest doet hierbij ook een duit in het zakje want de hogeschool biedt creatieve opleidingen aan die barsten van ondernemerszin.”

Gerecycleerde jeans

In de categorie Business ging Barco uit Kortrijk met de Henry van de Velde Award lopen terwijl de European Spinning Group uit Spiere-Helkijn de beste bleek qua ecologisch ontwerp. Julie Lietaer (36) van de ESG legt uit waaraan het familiebedrijf gelegen aan het IJzeren Bareel de prijs te danken heeft. ”We produceren hoogwaardige textielgarens voor verschillende markten en toepassingen. Onder de naam ‘ESG Green’ wilden we de meest duurzame jeans op de markt brengen. We ontwikkelden een garen dat geschikt is voor de HNST-jeanscollectie van Antwerpenaar Tom Duhoux. We recycleren daarbij oude jeans en combineren de gerycleerde stoffen met Tencel® om zo tot een nieuwe jeans te komen die voor 50 procent bestaat uit gerecycleerde denim.”

200 euro

“Technisch gezien was het voor ons een zeer grote uitdaging maar uiteindelijk zijn we tot een ecologisch en betaalbaar product gekomen. De jeans heeft een mooie snit en een perfect design. Voor een kleine 200 euro kun je al zo’n broek aanschaffen. De kledingsector is milieubelastende omwille van het hoge waterverbruik dat gepaard gaat bij de productie. We zijn dan ook blij dat duurzaamheid met ons uniek concept centraal staat, zeker nu dat thema sinds het begin van de klimaatmarsen zo actueel is. Als familiebedrijf is ecologisch ondernemen ook een belangrijk gegeven. We zitten nu al aan de derde generatie die actief is in de European Spinning Group en we hopen dat er nog vele generaties mogen volgen”, besluit Julie Lietaer.