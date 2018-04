Emily en Mathias zijn nieuwe zaakvoerders cafetaria 20 april 2018

02u41 0

Emily Balcaen (23) en Mathias De Lombaerde (26) zijn de nieuwe uitbaters van de cafetaria in de sporthal Michelsberg in Spiere-Helkijn.





Emily was vroeger actief als zelfstandig kapster, maar had nood aan een nieuwe uitdaging. Mathias zal haar naast zijn dagjob als magazijnier bijstaan achter de toog.





(JME)