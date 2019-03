Drie weken werken op N353, eenrichting naar Avelgem Peter Lanssens

21 maart 2019

12u07 0 Spiere-Helkijn Het agentschap wegen en verkeer (AWV) laat de kapotgereden Oudenaardse- en Doornikseweg (N353) tussen Spiere en Helkijn heraanleggen. De werken starten op maandag 25 maart.

Er zal tijdens de werken op de gewestweg enkel eenrichtingsverkeer naar Avelgem mogelijk zijn. De werken duren wellicht drie weken, afhankelijk van de weersomstandigheden. Wie uit de richting van Avelgem komt, kan lokaal omrijden via de Stationsstraat in Helkijn en zo verder via de Helkijn-, Jolain-, Kaveie- en Kooigemstraat in Sint-Denijs en de Kooigemsestraat, Koninklijkestraat en Doornikserijksweg (N50) in Kooigem.