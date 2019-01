Dirk Walraet: “Vernieuwing dorpskern geschrapt wegens te duur” 2019 - Een nieuwe start voor uw gemeente Peter Lanssens

03 januari 2019

06u58 0 Spiere-Helkijn De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend. Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente. U leest het in uw regiokrant.

Spiere-Helkijn Lijst Burgemeester 2018 blijft nipt overeind, met 53,2 procent en zes van de elf zetels. Dirk Walraet (74), al 30 jaar burgemeester, begint aan zijn zesde legislatuur. “Of ik de sjerp hou tot ik 80 ben? Dat hangt ervan af of mijn gezondheid prima blijft en ik mijn relaties behoud om de nodige subsidies naar Spiere-Helkijn te halen”, legt Walraet uit.

“Welke lessen ik trek uit de 46,8 procent voor TeAm+? De oppositiepartij had geen programma. Het enige doel was Walraet kapot krijgen en Rik Vandevenne (de schepen die overliep van Lijst Burgemeester naar TeAm+, nvdr) aan de macht krijgen. Ik ga nu proberen het wanbeleid van Vandevenne, die stopt als politicus, recht te trekken. Zijn project, de renovatie van het voormalige openluchtzwembad, heeft ons al 1,5 miljoen euro gekost, zonder afwerking en doel. We gaan dat nu proberen op te lossen. Ook de plannen voor de dorpskernvernieuwing van Spiere zoals die nu op tafel liggen, zijn geschrapt omdat het onze gemeente een half miljoen euro zou kosten. Dat is te veel. We gaan nu bekijken of een afgeslankte versie mogelijk is.”

Oppositiepartij TeAm+ had geen programma. Het enige doel was Walraet kapot krijgen. Dirk Walraet

Toch woonzorgcentrum in Helkijn?

“Wat wel op het programma staat is de renovatie en het energiezuiniger maken van sporthal Michelsberg op Het Nieuw Centrum in Spiere en de komst van een rusthuis in de Elleboogstraat in Helkijn. We naderen een vergelijk met de vzw Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën. Ook gepland is de verdere vernieuwing van onze gewestwegen.”