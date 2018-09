Burgemeester: "Woningbezit te zwaar belast? Niets van!" 03 september 2018

Burgemeester Dirk Walraet (LB) tikt TeAm+ op de vingers. De oppositiepartij stelde dat woningbezit in Vlaanderen bijna nergens zo zwaar belast is als in Spiere-Helkijn, met 1.400 opcentiemen of onroerende voorheffing. "Je kan opcentiemen niet vergelijken met andere gemeenten, want het staat altijd in verhouding met het kadastraal inkomen van woningen", zegt Walraet. "Gemeenten met een laag KI heffen meer opcentiemen. Uit een studie van Belfius blijkt dat het gemeentelijk aandeel in de grondbelasting op woningen gemiddeld 189,75 euro per inwoner is in Spiere-Helkijn. Het Vlaams gemiddelde bedraagt 235,17 euro. Onze inwoners betalen dus gemiddeld 46 euro minder dan het Vlaams gemiddelde. Drie leden van TeAm+ (Vincent Devos, schepen Rik Vandevenne en gemeenteraadslid Gerda Van den Driessche, red.) keurden deze legislatuur de opcentiemen zes jaar na elkaar mee goed. Het verspreiden van populistische en foutieve berichtgeving getuigt van weinig respect voor de kiezer en wijst op een beperkte kennis bij TeAm+ over essentiële gemeentelijke aangelegenheden", aldus Walraet. (LPS)