Bronzen Fanny Lecluyse wordt ereburger Peter Lanssens

17 december 2018

Spiere-Helkijn Fanny Lecluyse (26) wordt ereburger van Spiere-Helkijn. Ze pakte zondag brons in de finale van de 200 meter schoolslag bij de vrouwen, op het WK kortebaanzwemmen in het Chinese Hangzhou.

Haar ouders Christian Lecluyse (73) en Lauren Douterlungne (69) wonen in Spiere. “Het is een grote eer, nu onze dochter ereburger wordt”, vertelt Lauren. “Ze is graag gezien in de faciliteitengemeente. Ze is altijd vriendelijk en als iemand haar aanspreekt, neemt ze de tijd om te antwoorden. We keken thuis naar de WK-finale. Live, dankzij een maandabonnement van 6,99 euro op een Chinese zender (lacht). Of ze op de vleugels van de liefde zwom? Het klikt inderdaad héél goed met haar vriend: wielrenner Victor Campenaerts. Ze leerden elkaar in augustus kennen, op het EK in Glasgow. Volgens ons kan Fanny nóg een beetje beter worden. Ze is in ieder geval zelf heel tevreden, we hebben haar zondag even gehoord”, aldus Lauren. Fanny woont in Dottenijs. Ze wordt in januari of uiterlijk februari ereburger van Spiere-Helkijn. “Ze verdient het, want ze vocht er voor”, zegt burgemeester Dirk Walraet (LB). “Ze leeft voor haar sport en ze zweeft niet. Die eenvoud siert Fanny. We zijn heel fier op haar. Haar ouders zijn trouwens dichte buren van mij”, aldus Walraet. Fanny wordt de tweede ereburger van de faciliteitengemeente. Wijlen André Lietaer, ondernemer en duivenspecialist, werd in 2007 als eerste ereburger gehuldigd.