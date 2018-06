Boete voor te snelle 85-jarige 19 juni 2018

02u35 0

Een kranige, 85-jarige dame uit Oekene (Roeselare) moet een boete van 240 euro betalen omdat ze op 3 augustus vorig jaar in Spiere-Helkijn 89 kilometer per uur reed in de bebouwde kom. Gisteren stond Simonne D. voor de politierechtbank in Kortrijk terecht. "Ik zag nog nooit een rechtbank en had nog nooit een ongeval. Ik ben altijd heel voorzichtig. Wellicht was ik toen heel verstrooid", verdedigde ze zichzelf met bravoure. De rechter beloonde haar levenslange voorbeeldige rijgedrag en legde geen rijverbod op. (LSI)