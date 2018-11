Bevoegdheden zijn gekend 28 november 2018

In Spiere-Helkijn zijn de bevoegdheden voor de komende legislatuur verdeeld.





Burgemeester Dirk Walraet ging bijna 30 procent achteruit, maar slaagde er nipt in met zijn Lijst Burgemeester om zijn absolute meerderheid te houden. Walraet is al burgemeester hoofd van politie en brandweer, en krijgt als bevoegdheden onder meer Ruimtelijke Ordening, Financiën en Economie. Roger Deldaele krijgt een stevig pakket met onder meer Openbare Werken, Energie, Verkeersveiligheid, Mobiliteit, Landbouw, Groen, Toerisme en Feestelijkheden. Conny Seynaeve krijgt onder meer Milieu, Communicatie, Jeugd, Sport, Senioren, Burgerlijke stad en Onderwijs. Willy Glorieux wordt voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (dat het OCMW vervangt), en zal zich onder meer ontfermen over Armoedebestrijding, Wonen en Cultuur.





(JME)