Bestuurder crasht tegen boom 28 juli 2018

02u43 0 Spiere-Helkijn Langs de Avelgemstraat in Helkijn is een bestuurder zwaargewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een boom is geknald.

Het ongeval gebeurde omstreeks 3.45 uur. De bestuurder reed vanuit Helkijn in de richting van Zwevegem toen hij plots naar links van zijn rijvak afweek. Daar knalde hij tegen een boom. De hulpdiensten knipten het dak van zijn auto open om de man uit zijn autowrak te helpen. Het slachtoffer was half bij bewustzijn en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Bij het ongeval werden geen remsporen aangetroffen. Mogelijk viel het slachtoffer achter het stuur in slaap. Door het ongeval kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren in de Avelgemstraat.





(AHK)