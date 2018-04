673.000 euro voor restauratie kerk 10 april 2018

02u42 0 Spiere-Helkijn De Vlaamse overheid maakt 673.524 euro vrij voor de restauratie van de Sint-Amandus en Heilig Hartparochiekerk in Spiere-Helkijn.

"Met het geld wordt onder meer de kapconstructie hersteld, het leien dak vernieuwd, de Doornikse steen en de voegen van de gevels hersteld en de glas-in-loodramen en metaalwerken gerestaureerd", zegt minister-president Geert Bourgeois. De Sint-Amandus en Heilig Hartkerk in Spiere is, samen met het omliggende kerkhof en de omheiningsmuur, sinds 2011 een beschermd monument.





De gemeente en de kerkfabriek hebben al sinds 2007 een dossier ingediend bij de Vlaamse overheid om subsidies te krijgen voor de restauratie van de kerk. "De kerk van Spiere is een van onze oudste en opvallendste gebouwen", zegt burgemeester Dirk Walraet. "Van onze beide kerken is dit ook de kerk waar er het dringendst werken nodig waren. We zijn dan ook heel blij dat de overheid eindelijk geld vrijmaakt voor de noodzakelijke restauratie. De subsidie zal 80% van de kosten dekken, de overige 20% wordt door de gemeente en de kerkfabriek bekostigd."





De huidige kerk, met uitzondering van de toren, is gebouwd tussen 1891 en 1893. "De neogotische kerk is gebouwd op een heuvel en is omringd door een kerkhof", zegt Bourgeois.





"Op termijn is ook de kerkhofmuur, die als keermuur rond het kerkhof is gebouwd, aan herstel toe. Op dat kerkhof zijn onder andere graven te vinden die behoren tot de CommonWealth War Graves en een oorlogsmonument voor de militaire en burgerlijke slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog."





(JME)