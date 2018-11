105 km/uur in de bebouwde kom 27 november 2018

Wesley V. uit Avelgem moet van de politierechter 21 dagen zijn auto aan de kant laten staan omdat hij vorig jaar in oktober tegen 105 kilometer per uur door de Jacquetbosstraat in Spiere-Helkijn scheurde. De overtreding gebeurde in de bebouwde kom, waar je maximum 50 mag.





De rechter oordeelde streng. Naast het rijverbod krijgt de Avelgemnaar ook een boete van 600 euro. De man daagde niet op in de politierechtbank maar bood via zijn advocaat wel zijn excuses aan aan de rechter.





