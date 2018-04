"Zeker verkiezingen in faciliteitengemeente" 05 april 2018

Vincent Devos van oppositiefractie @aspirant weerlegt dat er dit jaar geen gemeenteraadsverkiezingen zijn in Spiere-Helkijn. Hij kwam in 2012 alleen op en haalde toen 232 stemmen met @aspirant, goed voor een score van 16,9 procent en een oppositiezitje in de gemeenteraad. Hij wil ook op 14 oktober 2018 deelnemen. "Ik ben met enkele mensen in gesprek, al is er nog niets concreets. Maar verkiezingen komen er zéker", benadrukt hij. "Het is wel een uitdaging om kandidaten te vinden voor onze lijst, en al zeker om een mooie mix tussen mannen en vrouwen te hebben. Ik ga door, omdat de mensen dat van mij verwachten. Anders is er geen democratie meer in onze gemeente. Ik ga voor de overwinning. Ik wil me vooraf niet neerleggen bij een nieuwe rol in de oppositie. Burgemeester Dirk Walraet blijft sterk, maar ik merk dat steeds meer inwoners verandering willen. Ik heb heel veel respect voor Dirk Walraet, maar het is stilaan tijd voor verjonging", aldus Vincent Devos.





Dirk Walraet (73) behaalde met zijn Lijst Burgemeester 1.143 stemmen in 2012, goed voor een monsterscore van 83,1 procent en tien van de elf zitjes in de gemeenteraad. (LPS)