"We gaan vol voor de overwinning" BURGEMEESTER SLAAT TERUG MET STERKE LIJST PETER LANSSENS

10 augustus 2018

02u29 0 Spiere-Helkijn De gemeenteraadsverkiezingen in Spiere-Helkijn beloven spannend te worden, met een oppositie die de macht wil grijpen. Burgemeester Dirk Walraet (LB) slaat nu hard terug met een sterke lijst.

Dirk Walraet (74) is al 30 jaar aan de macht, maar zijn troon wankelt. Partijgenoten, zoals vooral schepen Rik Vandevenne en gemeenteraads- en OCMW-raadslid Gerda Van Den Driessche, keerden hem de rug toe en stapten naar de nieuwe politieke beweging Team+ over. Team+ vindt dat het tijd is voor vernieuwing. Einde verhaal voor Walraet? Dat is lang niet zeker, want de burgemeester pakt nu zelf met een sterke lijst uit. "Wie voor Lijst Burgemeester kiest, kiest voor continuïteit, stabiliteit en intelligentie", zegt Walraet. "De manier waarop sommige mensen alles opgeblazen hebben, is bruut, maar ik laat me niet kennen. Mijn gezondheid is goed. We gaan vol voor de overwinning. Of ik nog zes jaar burgemeester blijf? Als we het halen, kan het zijn dat ik binnen enkele jaren een opvolger voorstel. Ik ben dat aan het bekijken."





Belastingen verlagen

Lijst Burgemeester heeft veel aandacht voor tweetaligheid. Acht van de elf kandidaten zijn nieuw. Lijsttrekker is Dirk Walraet. Daarna volgen het gezicht van Jong Helkijn jeugdvoetbal Conny Seynaeve (53), schepen Roger Deldaele (64), advocaat Marie Nuytens (26), onderofficier bij Defensie Nicolas Debonnet (38), bediende bij Slots Décoration Sylvia Van Daele (43), manager van het distributiecentrum van een internationaal transportbedrijf Kris Vanbiervliet (50), gewezen vakbondsafgevaardigde Jeanine Detollenaere (70), voormalig toezichter van AWV Kortrijk Marc Deneckere (67), gewezen boegbeeld van de cafetaria van sporthal Michelsberg Christine Delaplace (64) en Willy Glorieux (69), gewezen zaakvoerder van Elektro Glorieux. De burgemeester krijgt wel eens kritiek dat hij te veel naar zijn verwezenlijkingen uit het verleden verwijst. Maar Lijst Burgemeester heeft een programma voor nu en de komende jaren. Opvallend zijn de komst van én een jeugdlokaal én loods voor de technische dienst én natuurpark én stopplaats voor campers én sociaal appartement in de voor 570.000 euro gekochte ex-manege in de Oudenaardseweg in Spiere. Opmerkelijk is de eventuele bouw van een nieuw woonzorgcentrum in samenwerking met de vzw Onze-Lieve-Vrouw van de 7 Weeën in de Elleboogstraat in Helkijn. "We moeten hier als gemeente wel minstens 2 miljoen euro voor bijdragen", zegt Walraet. "We laten momenteel de haalbaarheid onderzoeken."





Ook interessant zijn een nieuw geïsoleerd dak en energiezuinige ingrepen van 1 miljoen euro voor sporthal Michelsberg in Spiere. Er wordt verder bekeken om de belastingen in de faciliteitengemeente de komende jaren te verlagen.