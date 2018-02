"Brand flakkerde weer op, met meer schade als gevolg" POMPIERS RUKKEN TWEE KEER UIT NAAR WONING BOVEN RESTAURANT LIEVEN SAMYN

07 februari 2018

02u26 0 Spiere-Helkijn Een schoorsteenbrand heeft maandagavond in Spiere heel wat schade veroorzaakt in het woongedeelte boven restaurant Caprice des Deux. Ondanks een eerste interventie van de brandweer breidde het vuur een uur later toch uit. "Er is maar half werk geleverd", sakkeren de bewoners, Maité Dendievel en Sebastien Lalleman. Het restaurant bleef gespaard en kan gewoon openblijven.

Iets over zeven uur merkte een voorbijganger in de Jacquetbosstraat heel wat rook en vlammen op uit de schoorsteen van de woning en restaurant van Sebastien Lalleman en Maité Dendievel. Het koppel was net thuis gearriveerd. De Avelgemse brandweerpost rukte uit en kon na zo'n drie kwartier de bluswerken in de schouw afronden.





Lawaai

Daarna vertrokken de spuitgasten opnieuw huiswaarts. "Maar we bleven lawaai horen in de houtkachel en de schouw terwijl we op tv naar Topchef keken", vertelt Maité. "We hielden de kachel angstvallig in de gaten en amper een uur na het vertrek van de brandweer merkte ik vlammen achter en naast de kachel op. We moesten voor een tweede keer de brandweer bellen." Zowel de Kortrijkse als de Avelgemse brandweermannen rukten dit keer uit. Zij stelden vast dat het vuur achter de valse muurwand en isolatie naast de kachel en langs de schouw woekerde. Er moest een gat in het dak gemaakt worden. De isolatie en valse wand werden uitgebroken. Dat karwei duurde tot middernacht. De woning is voorlopig onbewoonbaar.





Half werk

Sebastien en Maité zijn niet te spreken over de eerste interventie van de brandweer.





"Er is maar half werk geleverd", vindt Maité. "Als je de brandweer belt, hoop je toch om op een deskundige manier geholpen te worden? Het is toch niet de bedoeling dat je een uur later nog eens moet bellen en de schade plots veel groter is. Het moet wel gezegd dat de brandweer ons de tweede keer wél goed heeft geholpen. De brandweermannen zorgden er dan ook voor dat er tijdens de bluswerken zo weinig mogelijk extra schade werd aangericht, vooral in de slaapkamer van de dochters. En rond drie uur 's nachts keerden ze nog een keer terug voor een extra controle."





Niet te zien

Bij de brandweerzone Fluvia vindt men niet dat er tijdens de eerste interventie fouten zijn gebeurd. "Soms kan je niet zien dat er nog een klein deeltje achter een valse wand of in isolatie blijft smeulen", legt Chris Deryckere van de hulpverleningszone Fluvia uit. "Dat kan voldoende zijn om een grotere brand te veroorzaken. Al was het natuurlijk beter geweest dat het probleem in één keer was opgelost. Mochten we bij iedere schouwbrand beginnen te kappen en afbreken, zouden de mensen ook niet tevreden zijn."





Restaurant blijft open

Sebastien, Maité en hun twee dochters van 12 en 18 jaar kunnen voorlopig niet boven het restaurant blijven wonen.





Ze kunnen terecht in de woning van Maités moeder die op reis is. Nadien kan een gastenverblijf vlakbij eventueel soelaas bieden. Het koppel prijst zich wel gelukkig dat hun restaurant Caprice des Deux niet te lijden had onder de brand. "Vrijdagavond gaan de deuren gewoon open en zullen we klaar zijn om onze klanten te verwelkomen en te verwennen", aldus nog Maité.