Zo ziet instant geluk eruit: vrienden van ‘De wereld rond met 80-jarigen’ zien elkaar voor de eerste keer terug Dirk Selis

28 maart 2019

19u36 5 Sint-Truiden Zelfs de grootste brombeer zou smelten als hij zag hoe René Lismont zijn vrienden vandaag in Velm ontving. Acht weken lang zag René de wereld samen met een groep 80-jarigen in gezelschap van Sieg De Doncker en Olga Leyers. De senioren reisden samen naar Dallas, Mexico, IJsland, Dubai, Zuid-Afrika, Bangkok, Mongolië en Japan. Het avontuur duurde 36 dagen en de bende deed 8 verschillende landen verspreid over 4 continenten aan en … veroverden de Vlaamse harten.

René, 85 en daarmee de oudste van het programma, ontving vandaag Amanda, Willy, Adi, Aureel, Mariette, Vital, en Elise in het Triamant, een woonleef-concept in Velm bij Sint-Truiden. “Vandaag komt mijn wens uit. Het is één van de schoonste dagen van mijn leven”, riep de charmante kwajongen met twinkelende blauwe ogen.

Feelgood

Amanda en Willy waren er al, de rest zat nog in een busje op weg naar Haspengouw. René kon zijn geluk niet op. Vandaag gaan ze met zijn allen en Olga en Sieg naar de laatste uitzending kijken. Toen het busje aankwam, kwam ook de zon van tussen de wolken door piepen. Wat zich toen afspeelde, zo moet instant geluk eruit zien. Een ongemeen hartelijk weerzien, tranen vloeiden, er werd gelachen en vreugdekreten klonken tussen de prille bloesems. De ‘feelgood’ serie was dus echt. Zoveel is duidelijk. Iedereen blijft bij Renéé slapen, of tenminste toch op het domein Triamant. Morgen staat er onder meer een bezoek aan de Haspengouwse bloesems op het programma.

Populair bij de studenten

Amanda De Staelen uit Kapellen is 84 maar in haar staalblauwe ogen verdrinkt nog elke man. “Toen het programma op tv liep, begonnen mensen mij op straat te herkennen en aan te spreken. Stuk voor stuk positieve reacties. Weet u, zelfs de studenten van de Universiteit Antwerpen riepen mij na om met mij op de foto te gaan. Dat heeft wel een beetje met mijn zus te maken. Ons Annemie is 73 maar studeert nog Oude Geschiedenis aan de UA. Zij maakte reclame bij de studenten om naar het programma te kijken. Maar vandaag ga ik verder genieten om samen met mijn vrienden naar de laatste aflevering te kijken.”

Tranen

René springt van Adi over Willy naar Mariette. Vandaag valt voor hem Kerstmis, Pasen en Sinterklaas op dezelfde dag. Wanneer hij Sieg ziet, die met een headset op een interview geeft aan Radio 2, herkent hij hem eerst niet. Maar dan dringt tot René door dat zijn copain Sieg voor hem staat en springen de tranen in zijn ogen. “Mijn nieuwe familie is vandaag hier. Wat een mooie dag.”