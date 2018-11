Zeven middeleeuwse graven ontdekt op Trudoplein Urban Legend van ongewenste kloosterkinderen laait op Dirk Selis

13 november 2018

19u30 2 Sint-Truiden “Op 29 oktober 2018 zijn we begonnen bij de opgravingen van het Trudoplein die kaderen in de heraanleg van dit stadskwartier. Een eerste vlak werd handmatig opgeschoond en geregistreerd en bracht meteen 54 sporen aan het licht”, zegt archeoloog Maxim Hoebreckx.

“Het merendeel bestond uit puin- en ophogingslagen van laat- of postmiddeleeuwse oorsprong, maar er werden met zekerheid vier onverstoorde grafkuilen en drie deels verstoorde gevonden. Het is erg waarschijnlijk dat er op een dieper niveau nog graven bewaard zijn. Ter hoogte van de begravingen was de ondergrond erg instabiel, wat mogelijk te wijten is aan het uitgraven en dichten van grafkuilen. Ter hoogte van de abdijtoren werden uitbraaksporen en muurfunderingen aangetroffen die betrekking hebben op een gebouw dat tot het begin van de 20e eeuw tegen de abdij aan lag.”

Veiligheidscoördinator Herwig Dusar volgt de opgravingen beroepshalve op de voet, maar als rasechte Truienaar met een hart voor geschiedenis weet hij toch een bijzonder verhaal te vertellen. “In de kronieken van de stad Sint-Truiden staat beschreven hoe kinderen die verwekt werden in het Ursulinenklooster naar de abdij werd gesmokkeld via onderaardse gangen. Daar werden ze binnen de muren van de abdij gehouden en uit het zicht van de mensen. Deze ongewenste kinderen moesten dagelijks de Wonderbaarlijke Bron van de Heilige Trudo vullen met water vanuit de Cincindriabeek. Van heinde en verre kwam men naar deze bron om er van te drinken. Vermoedelijk liggen ook enkele van die kinderen hier begraven. Na onderzoek worden de beenderen in een onbekend graf op Schuurhoven begraven.”