Wolkbreuk zet straten blank, stroom valt uit 22 mei 2018

02u38 0 Sint-Truiden Het onweer dat gisteren in de vooravond over Limburg trok, heeft vooral in Sint-Truiden lelijk huisgehouden. Er was wateroverlast in de straten en een stroompanne door een blikseminslag.

Sint-Truiden kreeg omstreeks 18 uur een wolkbreuk te slikken. Door de regen en hagel werd de Velmerlaan in deelgemeente Velm al snel omgevormd tot een rivier. Via de Langstraat kwam modder, afkomstig van de velden, de straat ingedreven. "De steenbrokken spoelden gewoon mee de weg op", zeggen buurtbewoners Michaël en Tatjana. "Dat heb je wel vaker in overstromingsgebieden als dit. We zagen hier mensen op blote voeten opruimen op straat..."





"Het hagelde zwaar en de riolering kreeg het vele water niet geslikt", klinkt het even verderop. "Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt, en dan willen ze nog meer gaan bouwen in de buurt..."





In deelgemeente Brustem was er dan weer een zware blikseminslag in een elektriciteitscabine, waardoor Brustem-dorp en Kapelhof het een tijdlang zonder stroom moesten doen. Infrax en de brandweer kwamen ter plaatse om een mobiele stroomgroep te installeren. In totaal werden zo'n 200 gezinnen getroffen.





Rond 21 uur was het water verdwenen en scheen de zon weer in het zuiden van de provincie. Rond 21.30 uur had iedereen in Brustem opnieuw elektriciteit.





(BVDH/MMM)