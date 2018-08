Witte Portugese steen nu ook op nieuw dorpsplein 01 augustus 2018

02u49 0 Sint-Truiden Nu ook blijkt dat de witte Portugese steensoort op het nieuwe dorpsplein van Brustem komt te liggen, laaien de politieke gemoederen opnieuw hoog op.

"Hoe is dit nu toch mogelijk? Met de ervaringen van de aanleg van de Grote Markt zou het huidig stadsbestuur beter moeten weten. Voor de officiële opening waren de stenen op bepaalde plaatsen al vuil na de Internationale Taptoe. Schepen Bert Stippelmans gaat zo de schepen van de witte stenen worden zoals eertijds Jan De Kerpel de schepen van de blauwe steen was", reageert gemeenteraadslid en oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a).





Schepen van Openbare Werken Bert Stippelmans (CD&V) reageert deze keer gevat: "Ik ben liever schepen van de witte stenen dan ik burgemeester van de afgebroken spiegels zou zijn. In alle ernst, deze meerderheid heeft vanuit een beeldkwaliteitsplan, in overleg met de diensten een bewuste keuze gemaakt voor deze steen. Een plein waarop men leeft en feest, wordt vuil en in dat geval moet de stad het plein poetsen. In Brustem zullen we voor de kermis daarenboven werken met milieumatten om zo olievlekken en vetvlekken te vermijden." (DSS)