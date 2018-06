Winkeldief betrapt 04 juni 2018

02u40 0

Een 28-jarige man uit Sint-Truiden werd donderdagavond betrapt op het stelen van rookwaren in een Colruyt in Leuven. Samen met twee kompanen had hij het gemunt op rookwaren. De twee anderen stonden op de uitkijk terwijl hij de rookwaren onder zijn kledij verstopte. De twee verlieten eerst de winkel zonder gestolen goederen. Toen de laatste man naar buiten wou gaan met de verstopte rookwaren, werd hij echter tegengehouden door een opmerkzame medewerker van de winkel. Hij probeerde het nog op een lopen te zetten, maar werd tegengehouden en de politie werd verwittigd. De man had rookwaren en tabak met een winkelwaarde van 235 euro in zijn kledij verstopt. Ook had hij een uurwerk uit de rekken gehaald. De politie nam de man mee en stelde proces-verbaal op. De twee andere mannen konden niet gevat worden.





(ADPW)