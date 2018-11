Windturbines leveren Sint-Truiden 764.520 euro op Greensky werpt stilaan haar vruchten af DSS

27 november 2018

17u00 0 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden is sinds 2015 één van de aandeelhouders van Greensky, de vennootschap die ondertussen 25 windturbines uitbaat in Vlaanderen en Wallonië. De stad heeft 23 % van de aandelen in handen. Die windturbines leveren Sint-Truiden nu 764.520 euro op. Het stadsbestuur zal die middelen opnieuw investeren in andere duurzame projecten.

Investeren in groene energie

Sint-Truiden heeft een voortrekkersrol op het gebied van groene energie. Zo verving de stad drie jaar geleden haar volledige autovloot door elektrische wagens. In 2015 besliste het bovendien om te investeren in windenergie via een participatie in Greensky. De stad bracht 1,5 miljoen euro in en investeerde in 2016 nog eens 1,7 miljoen euro in het windmolenproject.

Rendement

“Greensky werpt ondertussen haar vruchten af. De raad van bestuur besliste zopas om voor de eerste keer een tussentijds dividend uit te keren aan haar aandeelhouders. In totaal gaat het om een bedrag van 3.324.000 euro. De stad Sint-Truiden ontvangt 764.520 euro aan dividenden. We verwachten dat de opbrengsten uit het project volgend jaar nog hoger zullen zijn. Die middelen kunnen we opnieuw in andere duurzame projecten investeren,” zegt burgemeester Veerle Heeren.