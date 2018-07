Wijnboeren gaan topjaar tegemoet WIJN VAN TOPKWALITEIT EN VOLDOENDE VOLUME DANKZIJ MOOI WEER DIRK SELIS

28 juli 2018

02u24 0 Sint-Truiden De kans is groot dat 2018 dankzij een nat voorjaar en een zeer warme en droge zomer een absoluut topjaar wordt voor Haspengouwse wijnen, op voorwaarde dat de maand augustus geen slechtere weersomstandigheden brengt. Dat zegt wijnjournalist Alain Coninx

Gloire de Duras heet de Haspengouwse wijngaard op het gelijknamige kasteeldomein. De Truiense wijnboer Peter Nijskens twijfelde geen seconde toen hij nog niet zo heel lang geleden het voorstel kreeg om iets met de gronden van de orangerie te doen, een hectare grond waar al 20 jaar niets meer mee was gebeurd. "Een kans die ik niet kon laten liggen", vertelt de 54-jarige Nijskens, die nog maar drie jaar geleden met wijndruiven begon. "Eigenlijk ben ik al heel mijn leven met appel- en fruitbomen bezig. Maar ik merk dat de wijnbouw in ons land enorm groeit en potentieel heeft. Drie jaar geleden plantte ik al twee hectare Chardonnay en Pinot Gris, maar dit is nog exclusiever", vertelt hij. In het geval van Duras spreekt men over een clos: een wijngaard tussen hoge kasteelmuren in. "Die eeuwenoude muren hier zijn 4,5 meter hoog. Doordat de druiven als het ware 'ingesloten' zitten tussen die muren, krijg je een microbiotoop. De temperatuur kan hier feller stijgen, en de warmte blijft ook langer hangen."





Augustus wordt beslissend

Wijnpaus Alain Coninx ziet het allemaal graag gebeuren. "Het ziet er bijzonder goed uit", zegt Coninx. "We hebben een zeer nat voorjaar gehad, waardoor de bodem goed verzadigd was. Vervolgens was de lente niet te heet, waardoor de bloesem zich volop heeft kunnen ontwikkelen. Bovendien zijn de bloesems niet getroffen door late voorjaarsvorst, wat vorig jaar wel het geval was. Nadien kregen we vanaf juni met het warmere weer de ideale temperaturen."





Maar Coninx waarschuwt tegelijkertijd. "Pas in september kan er geoogst worden, waardoor augustus de beslissende maand zal worden. Er zijn verschillende gevaren. Bij een hittegolf die blijft duren, kunnen de druiven verbranden, maar voorlopig ziet het daar niet naar uit. En uiteraard hoop ik dat we gespaard blijven van zware onweders en hagel die de wijngaarden stevig kunnen beschadigen."





"Niet alleen stevenen we af op een jaar met wijn van een zeer goede kwaliteit, maar ook met meer dan voldoende volume, wat ook belangrijk is. Voorlopig is het een droomscenario, maar we mogen het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is."





Wordt Haspengouw als gevolg van de klimaatverandering een echt wijnland? Zo'n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen. "We blijven een noordelijk land, de kans lijkt me klein dat we elk jaar een topjaar krijgen", nuanceert Coninx. "Vorig jaar was bijvoorbeeld een dramatisch wijnjaar. Het zou ook kunnen dat we steeds meer extreme weersomstandigheden krijgen, dat is ook niet goed voor de wijnbouw. Sommigen zeggen dat we zullen evolueren naar een wijntype zoals in Bourgondië, maar Bordeaux of de Provence zal het nooit worden."