Wijkagent op rust Marc Kempeneers houdt nog steeds een oogje in het zeil Burgemeester en oud-burgemeester vliegen elkaar in de haren over handhavingsbeleid

14 februari 2019

Oude gewoontes slijten niet. Ook niet bij Marc “Kemp” Kempeneers (65). De volkse wijkagent is vandaag wel op pensioen, maar houdt nog steeds een oogje in het zeil voor zijn geliefde stad. Hij vindt dat de stad strenger moet optreden. Oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a) geeft hem gelijk.

“Het is sterker dan mezelf, als ik een overtreding zie, heb ik nodig steeds de neiging om op te treden. Maar het valt mij toch wel meer en meer op dat de stad haar aandacht laat verslappen op kleine inbreuken. Ik weet waar ik over spreek, deze inbreuken zijn te klein om te vervolgen, maar kunnen een buurt wel flink irriteren. Met een zo’n GAS-boete kan je snel optreden en de buurt is weer gerustgesteld. Neem nu die 25 nadars, die liggen hier al een jaar. Maar niemand treedt er tegen op” zegt agent op rust, Marc Kempeneers.

Lik-op-stukbeleid

“Het wordt tijd dat het huidige stadsbestuur hier aandacht aan besteed. ”, zegt oud-burgemeester Ludwig Vandenhove. “Ik ben en blijf een groot voorstander van GAS voor een aantal inbreuken. Alles is begonnen rond afval en sluikstorten en buren- en nachtlawaai, maar het valt niet te ontkennen dat in sommige gemeenten de slinger te fel doorgeslagen is een aantal situaties beboet worden, die eerder onder het normaal samenleven vallen dan onder overlast. Sint-Truiden was tijdens mijn burgemeesterschap één van de eerste gemeenten in België, die GAS invoerde. De cijfers zijn duidelijk: een piek qua GAS-inbreuken in 2010 van 269, in 2014 en dieptepunt van 92. Voor mij is dit het beste bewijs dat er geen aandacht voor handhaving was. De gemeente moet baas zijn in de openbare ruimte, met andere woorden het goede voorbeeld geven. Daartoe zijn GAS onder andere een ideaal middel. Direct optreden, een lik-op-stukbeleid is hier de boodschap, de gemeente moet het goede voorbeeld geven. Ik hoop dat de stad Sint-Truiden eindelijk een doorgedreven handhavingsbeleid gaatvoeren.”

“Mijnheer Vandenhove zou beter moeten weten!”

Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) reageert verrast: “Mijnheer Vandenhove zou beter moeten weten! Op vlak van bestuurlijke handhaving was er geen beleid toen ik in 2013 burgemeester werd. Omdat ik de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit bijzonder belangrijk vind heb ik iemand aangenomen om ons te helpen een handhavingsbeleid te ontwikkelen. Ondertussen hebben we samen met Genk, Leopoldsburg en onze stad Sint-Truiden een protocol met het parket kunnen afsluiten opdat de informatie onderling uitgewisseld kan worden. Sinds vorige zomer hebben we een handhavingsambtenaar in dienst die een heel belangrijke coördinatiefunctie heeft om alle diensten zoals politie, stad burgerzaken, milieu, ruimtelijke ordening, wonen, parket en inspectiediensten samen te brengen en voorbereidend werk te doen. We hebben al een aantal succesvolle dossiers kunnen beëindigen. Het zijn dossiers die vele mensen irriteren, dossiers van overlast door overbewoning en zware verwaarlozing, dossiers waar de onderwereld de bovenwereld ontmoet, dossiers waar ruimtelijke ordening en burgerzaken tegenover elkaar staan”.