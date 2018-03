Wie bakt de lekkerste appeltaart van Haspengouw? 30 maart 2018

't Nieuwscafé in Sint-Truiden gaat op zoek naar de lekkerste appeltaart van Haspengouw, gemaakt met appels uit eigen streek. Het winnende recept zal gedurende een maand op de dessertkaart van het Nieuwscafé komen te staan. Een jury van deskundigen, samen met alle aanwezigen de lekkerste appeltaart uitkiezen in het Nieuwscafé in Sint-Truiden. Met tal van randactiviteiten zal deze wedstrijd omgevormd worden tot een groot appelfeest. "We zijn nu op zoek naar hobbyisten appeltaartbakker die hun taart willen komen presenteren aan onze vakjury", klinkt het. "Twijfel niet, en schrijf je in. Dat kan nog tot donderdag 5 april." Het evenement gaat zondag 8 april door in 't Nieuwscafé. Inschrijven kan via info@nieuwscafe.be.





(MMM)