Werken aan afslagstroken 06 augustus 2018

02u37 0

Vandaag start men in Sint-Truiden met de werken aan de afslagstroken op de N80. Een aantal linkerafslagstroken aan de verkeerslichten op de N80 worden verlengd. Hierdoor kunnen er op deze afslagstroken meer auto's terecht om links af te slaan, zodat het verkeer daar ook veel minder snel zal opstoppen. In eerste instantie wordt er gewerkt aan het kruispunt van de N80 met de Tongersesteenweg (N79) en aan het kruispunt van de N80 met de Rellestraat (Schurhovenveld). Om de hinder te beperken, wordt enkel buiten de spitsuren gewerkt (tussen 9 en 15.30 uur). Dan worden de linkerrijstroken plaatselijk ingenomen. Links afslaan blijft mogelijk. Het verkeer kan over de rechterrijstrook blijven rijden. Buiten de werkuren worden alle rijstroken ook opengesteld voor het verkeer. (BVDH)