Wereldrecords sneuvelen op wijnveiling: “Daar drinken we op!” Birger Vandael

24 maart 2019

18u58 0 Sint-Truiden Een goed glaasje wijn is zeker z'n geld waard, maar 65.000 euro (50.000 euro plus btw) is wel veel geld. Het werd vanmiddag via de telefoon geboden voor een magnumfles Romanée-Conti Grand Cru 2005 tijdens de wijnveiling van de failliete Diepenbeekse wijnhandel Wijnmakelaarsunie. “Een wereldrecord waar we erg fier op zijn”, vertelt veilingmeester Milan Veld van Winefield Auctioneers.

De collectie wijnflessen die vanmiddag werd verkocht in het kasteel van Genoelselderen, werd aangekondigd als erg waardevol. Samen met de veilingen online via Troostwijk gaat het om 130.000 flessen in totaal. De Belgen kregen de unieke kans om een speciale wijn in te slaan, want binnenkort vertrekt de veiling naar Singapore en Amsterdam. “Het was voor ons niet echt een grote veiling”, stelt Veld. “Wij verkochten hier alleen maar de top omdat we niet alle duizenden wijnen via dit systeem kunnen verkopen. Er stonden dus wel enkele duizenden euro’s op de tafel vanmiddag.”

Doorheen de middag kwamen zo'n 120 geïnteresseerden langs in het kasteel. Deze waren afkomstig uit België, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Rusland, Oekraïne en zelfs Hong-Kong. “De Britten boden gretig mee. Je ziet elke avond verontrustend nieuws op de televisie, maar daar hadden deze jongens duidelijk geen problemen mee", lacht Veld.

Schaarste

De absolute topper werd dus via telefoon verkocht. Waarom wordt er zoveel betaald voor een fles wijn? “De fles was gewoon heel schaars en dan is de interesse natuurlijk groot. We verwachtten wel dat het veel zou opbrengen, maar hadden eerder de som van 35.000 euro in ons hoofd. Dit was dus een enorme meevaller. Het duurste lot ging trouwens voor 70.000 euro de deur uit, dat waren 12 flessen witte wijn en ook dat was een enorme meevaller.”