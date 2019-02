Wendy woont met 3 kinderen in krot en wacht al 8 jaar op sociale woning: “De winter is ijzig koud. Ik weet echt niet hoe het verder moet” Dirk Selis KVDS

01 februari 2019

17u25

Bron: Eigen Berichtgeving 7 Sint-Truiden Een alleenstaande moeder van drie uit Sint-Truiden wacht al 8 jaar op een sociale woning. Intussen woont Wendy Mignolet met haar kroost in een zwaar beschadigd huis dat ze huurt op de private markt. Ze is maar één van de meer dan 40 inwoners van Sint-Truiden die deze winter door moeten zonder deftig dak boven het hoofd, zo zegt de nieuwe oppositiepartij STERK Stadspartij.

Wendy heeft het niet makkelijk, zo vertelt ze zelf. De Limburgse is chronisch ziek en ook een van haar drie kinderen heeft medische problemen. De miserie met hun woning kan ze missen als kiespijn. Momenteel huurt ze een huis op de private markt in Hoepertingen. Maar na een zware storm waarbij het dak afwaaide, was er veel schade aan de woning. En de eigenaar liet die nooit herstellen. (lees hieronder verder)

“Ik liet me in 2011 inschrijven voor een woning bij de sociale huisvestingsmaatschappij CV Nieuw Sint-Truiden, maar tot op vandaag heb ik geen flat toegekend gekregen”, zegt ze. “In mei vorig jaar stond ik eindelijk op de eerste plaats op de wachtlijst, maar intussen ben ik weer naar de vijfde plaats gezakt. Ik heb 3 kinderen en de winter is ijzig koud. Ik weet echt niet hoe het verder moet.”





Ze is niet de enige die op een OCMW-woning wacht in de stad. Ook Martine Onkelinckx en Mario Scheys hebben al twee jaar geen aanvaardbaar dak boven hun hoofd. Martine leeft momenteel in een ijskoude woning vol schimmel in Borgloon. De 60-jarige alleenstaande vrouw heeft een beperking en moet rondkomen met een maandelijkse uitkering van 1.200 euro. (lees hieronder verder)

Mario woont al 2 jaar in zijn auto, samen met zijn twee honden. Tot voor kort kon hij als hij het echt koud kreeg, slapen in een oude caravan in Zepperen. Hij kon ook af en toe gebruikmaken van een verwarmingslamp. Maar een sociale woning is er ook voor hem nog altijd niet. “Ik ben het echt moe”, zuchtte hij toen we hem 3 weken geleden spraken. “Ik word van het kastje naar de muur gestuurd en ondertussen rukt de winter maar op.” Intussen is de man van de radar verdwenen. (lees hieronder verder)

Volgens STERK Stadspartij zijn het maar enkele voorbeelden van het falende beleid van de Sociale Woningmaatschappij en het gebrek aan noodopvang in Sint-Truiden. De wachtlijst voor een sociale woning zou oplopen tot 1.186 mensen. “Het is vijf na twaalf”, aldus Gunther Leenen. “Minstens 40 mensen hebben tijdens deze winter geen dak boven het hoofd in Sint-Truiden. Er moet dringen werk gemaakt worden van degelijke noodwoningen.”

Noodwoningen

Nu moeten dakloze inwoners van Sint-Truiden volgens de partij naar Hasselt. “Daar komen ze dan dikwijls in een situatie terecht die absoluut niet hoort voor gezinnen met kinderen”, klinkt het. “Terwijl ze in eigen gemeente ook geholpen zouden kunnen worden. Noodwoningen kunnen immers allerhande gebouwen zijn. Het vrijstaande gebouw van ’t Meiland bijvoorbeeld, of zelfs een degelijk ingerichte wooncontainer. Dan zijn die mensen toch al tijdelijk geholpen.”

Uit de kerncijfers van het jaarverslag van CV Nieuw Sint-Truiden 2017 blijkt inderdaad dat er 1.186 personen op de wachtlijst stonden als kandidaat-huurder voor een sociale woning. 85 daarvan staan al sinds 2011 of vroeger op de lijst.

De stad Sint-Truiden heeft de jongste 10 jaar nochtans geïnvesteerd in bijkomende sociale woningen. Ook het aantal SVK-woningen – via het sociaal verhuurkantoor – blijft stijgen. Bij de stad was voorlopig niemand beschikbaar voor commentaar.

