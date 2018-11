Welkom in de Truiense Autojungle “Fietsstraat GAZO-site geschrapt” Dirk Selis

26 november 2018

19u22 0 Sint-Truiden De Gazometerstraat zou nog voor de zomer van 2018 heringericht worden tot fietsstraat. De straat bevindt zich in de buurt van het station en de opening van de nieuwe GAZO-site zorgt voor heel wat extra fiets- en voetgangersverkeer in de nu al drukke buurt. Autoverkeer zou mogelijk blijven, maar alleen voor noodzakelijke verplaatsingen, onder meer voor de bewoners van de straat, klonk het veelbelovend. “Maar deze plannen zijn nu door de stad in de diepvries gestoken.” zegt Liebrecht Krznaric van de Fietsersbond.

“Als stadsbestuur zetten wij resoluut in op verkeersveiligheid”, zei burgemeester Veerle Heeren (CD&V) in september 2017. “De nieuwe Stationsstraat voorziet al in meer comfort voor de voetgangers en de fietsers. De herinrichting van de Gazometerstraat is een logische volgende stap. Hoewel de zachte weggebruiker hierin centraal staat, blijven natuurlijk ook auto’s nog welkom in onze stad. Die zullen zich alleen een beetje moeten aanpassen aan de fietsers en de voetgangers.”

“Wij vielen bijna van onze stoel toen we vernamen dat die fietsstraat er niet kwam, als zelfs een site met schoolgaande jeugd en diverse kunstacademies geen degelijke argumentatie zijn om te kiezen voor de fiets, tja dan weet je het wel” zegt Liebrecht Krznaric van de Fietsersbond. “Ondanks het feit dat we zes keer per jaar samenzitten met dienst mobiliteit om cruciale punten in de stad te bespreken. Deze samenwerking loopt goed al hebben zij ook niet altijd de ‘macht’ om keuzes en snelheid in dossiers te maken. Het is de schepen van Mobiliteit Bert Stippelmans die beslist en daar ontbreekt te vaak de politieke moed om voor de fietser te kiezen. Koning auto primeert in de Trudostad. Wij brengen alvast 5 zwarte punten in kaart.”

Kruising Stationsstraat met Tiensesteenweg

Het vrij liggend fietspad in de Stationsstraat wordt hier gekruist door de drukke toegangsweg Tiensesteenweg vooraleer over te gaan in de kortste fietsstraat (40m) van Vlaanderen. Deze fietsstraat staat ook in verbinding met de Stapelstraat waar fietsers tegen het verkeer in mogen rijden. Maar omwille van de goot en de parkeerplaatsen is dit een niet vanzelfsprekend traject voor niet geoefende fietsers.

Hasseltsesteenweg (N722)

Een typische steenweg uit een vorig tijdperk, fietspad aan weerszijden vlak langs de autobaan - en dit voor de kortste en snelste verbinding tussen Hasselt & Sint-Truiden. Onlangs was er nog controle geweest met de LIDAR radar en werden verschillende snelheidsovertredingen vastgesteld.

Stationsomgeving

Mobiliteitsknooppunt waar koning auto heerst en de fietser ondergeschikt is ondanks de aanwezigheid van het Fietspunt en diverse fietsenstallingen. Zowel op de toegangsweg Prins Albertlaan als de Gazometerstraat is er geen fietspad voorzien. Toch is hier sinds kort een nieuwe lagere school (Sint Rita) en worden naar de toekomst toe meer scholen verwacht. Het nieuws eerder 2018 dat de Gazomerstraat de eerste echte fietsstraat van Sint-Truiden zou worden is ook een kwakkel. O ironie, omwille van het te hoge volume autoverkeer is dit afgevoerd.

De Stationsstraat heeft een mooi vrij liggend fietspad maar er is geen verbinding met andere fietspaden of knooppunten. Als fietser heb je echt geen plek op het stationsplein, terwijl auto’s tot voor de deur kunnen stoppen.

N80 (Sint-Truiden – Gingelom)

Zes jaar geleden werd het nieuwe fietspad langs de N80 tussen Gingelom en Sint-Truiden in gebruik genomen. Echter blijft de aansluiting met de stad (de brug over N3) een gevaarlijk punt, het vrij liggend fietspad gaat hier over in een fietspad langs de rijbaan, intensief gebruik door zwaar verkeer

Europaplein – Tongersesteenweg en Luikersteenweg

Het Europaplein kan na het Station als 2de belangrijke mobiliteitsknooppunt van Sint-Truiden worden gezien (bushalte De Lijn). Toch zijn hier drie belangrijke problemen te melden:

De Luikersteenweg heeft geen fietspad vanaf de N80 richting Europaplein en omgekeerd.

Het fietsverkeer komende van de stad (Luikerstraat) moet vooraleerst een gevaarlijke bocht passeren (kruising Schepen Dejonghstraat), auto’s snijden hier steevast hun bocht af waardoor de fietser op het voetpad wordt gedwongen.

Op de kruising met de Naamsevest verwachten automobilisten komende van de Naamsevest geen fietsers komende van de stad waardoor regelmatig gevaarlijke situaties optreden.