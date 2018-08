Watering Sint-Truiden ruimt waterpoel 08 augustus 2018

02u29 0 Sint-Truiden De watering Sint-Truiden gaat de waterpoel in Aalst bij Sint-Truiden laten ruimen. Aan deze waterpoel komen de fruitboeren zich bevoorraden. Normaal gezien zou de 'watertrekpoel' nu gevuld staan met beekwater maar door de aanhoudende hittegolf staat hij kurkdroog.

De waterpoel wordt bevloeid via een zijarm van de Melsterbeek, die op haar beurt door de bron in Mielen - Gingelom bevoorraad wordt.





Het is de eerste keer in zeker 30 jaar dat de Melsterbeek hier droog staat. Het water van de bron is door de droge bedding geïnfiltreerd," zegt Lieven Duchateau van de Watering Sint -Truiden. De Watering heeft van de nood een deugd gemaakt en een aannemer opdracht gegeven om de dichtgeslibde waterpoel opnieuw uit te diepen.





"De poel heeft nu opnieuw een diepte van vier meter waar minimaal 700 kubieke liter water in opgeslagen wordt", besluit Duchateau.





(DSS)