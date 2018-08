Vuile gevel van Huis Nagels blijkt pareltje 21 augustus 2018

Momenteel zijn de gevelwerken aan het imposante eclectische notarishuis Huis Nagels, gebouwd in 1892, volop aan de gang. Dit stadskasteel, opgetrokken aan de 19de-eeuwse verbindingsstraat tussen de oude stad en het station (1847) zou zo uit de reeks van 'DownTown Abbey' kunnen komen. Maar 126 jaar vervuiling maakte de gevel ondertussen spookachtig zwart en dof. "Toen de gevelwerken echter vorderden kon ik mijn ogen niet geloven. Er kwam een prachtige, kleurrijke gevel tevoorschijn", vertelt Mario Menjoie van de firma Renorest die zoiets in heel zijn carrière nog niet is tegen gekomen.





Griffioenen

"De stad Sint-Truiden gaat deze gevel in het najaar duurzaam uitlichten om het huis Nagels ook 's avonds van de nodige grandeur te voorzien", zegt ook schepen van Toerisme Hilde Vautmans. Ook eigenaars Ingrid Grobben en Herman Collignon vielen achterover van verbazing.





"Toen de gevelwerken vorderden vielen we bijna van de stelling van verbazing. Wij dachten dat de gevel uit enkel blauwe arduinsteen was opgetrokken. Toen zagen we die witte Franse stenen, de warme rode baksteen en de prachtige griffioenen. Wat 126 jaar pollutie niet teweeg kan brengen."