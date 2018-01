Vrouw (49) herinnert slagen aan dochter niet meer door herseninfarct 02u50 0

Een 49-jarige vrouw riskeert een autonome probatiestraf nadat ze herhaaldelijk slagen uitdeelde aan haar dochter. De feiten dateren van de zomer van 2015. Amper vier maanden daarvoor werd de vrouw met Nederlandse nationaliteit echter ook al eens veroordeeld voor gelijkaardige feiten.





"Voor het eerst in zeven maanden was de dochter, nu 20 jaar, op bezoek bij haar mama. Die had die avond alcohol gedronken en kwam in beschonken toestand thuis. Er volgde een schermutseling en toen het meisje het huis uit wou lopen, gaf ze het meisje onder meer een trap in de ribben. Met de hulp van enkele buurtbewoners kon het meisje uiteindelijk bij de politie geraken", legde de procureur uit. De advocaat van de vrouw noemde het een 'droevig dossier'. "Mijn cliënt heeft een herseninfarct gehad. Daardoor lijdt ze aan ernstig geheugenverlies. Ze moet zelfs alles opschrijven om zeker te zijn dat ze niets vergeet. De vrouw heeft alle nodige stappen gedaan om haar probleem aan te pakken", lichtte hij toe. Het vonnis volgt op 7 februari. (BVDH)